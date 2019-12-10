"Большие булки, сочная": Анфиса Чехова показала мокренькие трусики

Анфиса Чехова / Instagram

Анфиса Чехова поспешила поднять всем утреннее настроение пикантными фото с бассейна в шикарной гостинице, где она и отдыхает.

Ведущая и бывшая модель Playboy Анфиса Чезова опубликовала провокационные фото в своем Instagram.

"Оман, в отличие от многих арабских государств, славится красивой природой!У нас в отеле на деревьях сидят большие разноцветные попугаи, по пляжу бегают упитанные такие крабики, как на Мальдивах. По небу летают пеликаны. Честно говоря, здесь на побережье можно подумать, что ты на Маврикии или на Бали. Министерство по туризму приготовило нам такую программу закачаешься. Два дня мы живем в отеле на море, затем переезжаем в горный отель с видом на каньон, еще нам предстоит провести ночь в пустыне. Восточные рынки, с коврами и финиками, посещение парфюмерной фабрики Amouage и много чего еще. Следите за моими постами и сторис", - предлагает Чехова.

На фото Анфиса Чехова позирует в своем крошечном черном купальнике, который едва прикрывает ее фигуру. Анфиса плавала в бассейне и позировала, выпиная напоказ сочную грудь и ягодицы, которым вода придала особый шарм.

Поклонники пришли в восторг от такой откровенной картины.

Анфиса Чехова / Instagram

Анфиса Чехова / Instagram

Анфиса Чехова / Instagram

Анфиса Чехова / Instagram

"Сочная", "Красотка", "Супер", "Супер!!!!!", "Да помпушка фигурай", "Хорошенькая", "Очень красиво", "Доброе утро, а температура воды и воздуха какая сейчас у Вас?","Невероятно шикарные формы", "Анфиса, ну как мужчины могут на Вас спокойно смотреть?)) Красссотка, супер фигура!!!", "А чё не показала свои большие булки?", "Уже месяц на отдыхах", "Вы не устали от отдыха????", - пишут в комментариях.

Ранее Анастасия Волочкова раздвинула ноги в вульгарной позе на новом фото.