  1. Главная
  3. Stars

"Большие булки, сочная": Анфиса Чехова показала мокренькие трусики

10 декабря 2019, 12:25

Телеведущая Анфиса Чехова впечатлила откровенным образом на отдыхе в Омане.

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова / Instagram

Анфиса Чехова поспешила поднять всем утреннее настроение пикантными фото с бассейна в шикарной гостинице, где она и отдыхает.

Ведущая и бывшая модель Playboy Анфиса Чезова опубликовала провокационные фото в своем Instagram.

"Оман, в отличие от многих арабских государств, славится красивой природой!У нас в отеле на деревьях сидят большие разноцветные попугаи, по пляжу бегают упитанные такие крабики, как на Мальдивах. По небу летают пеликаны. Честно говоря, здесь на побережье можно подумать, что ты на Маврикии или на Бали. Министерство по туризму приготовило нам такую программу закачаешься. Два дня мы живем в отеле на море, затем переезжаем в горный отель с видом на каньон, еще нам предстоит провести ночь в пустыне. Восточные рынки, с коврами и финиками, посещение парфюмерной фабрики Amouage и много чего еще. Следите за моими постами и сторис", - предлагает Чехова.

На фото Анфиса Чехова позирует в своем крошечном черном купальнике, который едва прикрывает ее фигуру. Анфиса плавала в бассейне и позировала, выпиная напоказ сочную грудь и ягодицы, которым вода придала особый шарм.

Поклонники пришли в восторг от такой откровенной картины.

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова / Instagram
Анфиса Чехова
Анфиса Чехова / Instagram
Анфиса Чехова
Анфиса Чехова / Instagram
Анфиса Чехова
Анфиса Чехова / Instagram

"Сочная", "Красотка", "Супер", "Супер!!!!!", "Да помпушка фигурай", "Хорошенькая", "Очень красиво", "Доброе утро, а температура воды и воздуха какая сейчас у Вас?","Невероятно шикарные формы", "Анфиса, ну как мужчины могут на Вас спокойно смотреть?)) Красссотка, супер фигура!!!", "А чё не показала свои большие булки?", "Уже месяц на отдыхах", "Вы не устали от отдыха????", - пишут в комментариях.

Ранее Анастасия Волочкова раздвинула ноги в вульгарной позе на новом фото.

Анфиса Чехова новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Большие булки, сочная": Анфиса Чехова показала мокренькие трусики». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:48
В Польше задержали украинца и обвинили его в подготовке теракта
12:40
Юрий Лужков умер: главные факты о бывшем мэре Москвы
12:25
"Большие булки, сочная": Анфиса Чехова показала мокренькие трусики
12:22
"Туфли и костюм не испачкаете": Зеленский приструнил Соловьева и позвал того на Донбасс
12:02
Стрельба в Чехии: подозреваемый прострелил себе голову
12:00
"Бумаги бросил, кричал": Аваков рассказал, как у помощника Путина в Париже сдали нервы
11:58
"Улыбался и прекрасно выглядел": названа причина смерти Юрия Лужкова
11:56
"Цепляться за власть из гроба": блогер рассказал, почему Путин выглядел в Париже как больной
11:42
Увидела дым и заперла дверь: полиция готовит подозрение одной из заведующих колледжа в Одессе – СМИ
11:37
"Я знаю вашу фамилию": Зеленский осадил Лаврова в Париже – Аваков Видео
11:31
Нормандский саммит был первым и последним с участием Зеленского мнение
11:23
WhatsApp перестанет работать: на каких гаджетах и когда
11:22
Юрий Лужков умер
11:17
Стрельба в Чехии: число жертв возросло, опубликовано фото подозреваемого Фото
11:10
Пожар в Одессе: в ГосЧС уточнили число жертв Фото Видео
11:05
Конгресс США согласовал военную помощь Украине на $300 млн
10:42
Зеленский рассказал, сколько времени займет разведение войск на Донбассе
10:38
"На радость уродам": сайт Миротворец заявил о закрытии серверов
10:36
Машина всмятку: под Киевом начальник отдела Нацгвардии сбил двух детей
10:21
Революция на экспорт: зачем украинские радикалы мутят воду в Гонконге, и при чем тут Россия мнение
10:15
Сериал Папик: 9 и 10 серия смотреть онлайн 09-12-2019 Видео
10:14
У Путина намекнули на место и время следующего саммита в нормандском формате
10:12
Вмешательство Украины в выборы в США: в ФБР дали ответ
10:10
Стрельба в больнице в Чехии: погибли 4 человека, двое - ранены
10:00
Я все тебе докажу 2019: что было в 1 и 2 сериях сериала Видео
09:48
В Слуге народа собрались ради лишения Порошенко неприкосновенности - нардеп
09:35
Контроль над границей на Донбассе: Аваков намекнул на компромисс Видео
09:21
Встреча нормандской четверки в Париже: о чем договорились лидеры Видео
08:57
Спасатели рассказали, сколько погибших ищут под завалами сгоревшего колледжа в Одессе
08:46
Причина наказания России от WADA - Путин мнение
08:35
Новые потери ВСУ на Донбассе: погибли трое украинских военных
08:26
Особый статус Донбасса: действие закона продлят на год
08:11
Гороскоп на 10 декабря 2019: к кому вернется бывший, а кого накроет приступ ревности
07:58
Зеленский в Париже не сдал Украину: под Офисом президента свернули акцию протеста
07:36
"Давайте говорить - ничья":  Зеленский оценил переговоры с Путиным
07:27
Почему вернуть Донбасс будет так сложно мнение
06:59
Путин предложил Украине скидку на газ в 25% и назвал условие
06:45
Протесты не против капитуляции, а против фамилии: кто и зачем вышел на майдан мнение
06:20
Французский маникюр на Новый год 2020: самый красивый маникюр френч с рисунком - фото Фото
06:18
Ведущая Топ-модель-по украински Алла Костромичева эротично позировала на пикантном фото
05:52
В чем пойти на свидание: психолог назвала идеальный цвет
05:28
"Кто здесь хозяин": в УПЦ МП зашкварились назначением пособника крымских оккупантов
05:07
Модная стрижка боб-каре 2020: новое прочтение самой удачной женской стрижки - фото Фото
04:36
Наука и жизнь: в Сети опубликовали топ-3 мифов, распространяемых порно
04:02
"Смертельный инкубатор": врач предупредил об опасности бороды
03:15
Можно есть все, что угодно: в США представили революционную диету
02:30
Кончайте, девочки: как просто и надежно доводить женщин до оргазма
02:13
Опубликован документ по итогам встречи нормандской четверки в Париже: полный текст
01:48
"Нечего ожидать": РФ устроила новую подлость украинским кораблям
01:29
Амнистия боевиков, федерализация, отсутствие контроля за границей: Путин высказал требования на встрече в Париже
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять