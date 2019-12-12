Синий Басков в окружении полуголых девиц натер свою лампу

Николай Басков / Instagram

Главный блондин России Николай Басков, показал, как они с девушками забавляются между съемками новогодних программ.

Николай Басков опубликовал в Instagram фото со съемок новогоднего концерта, для которого ему придется стать Джинном из Аллладина.

"Скоро новогодняя сказка на НТВ", - написал он, и добавил много тегом 1001 ночи.

На фото российский повелитель молодых волчиц позирует в компании троих прелестных девушек и потирает свою лампу.

При этом вся четверка изображает на лице самые разные эмоции, в том числе сильное удивление.

Николай Басков / Instagram

В комментариях поклонники поспешили оценить наряд Баскова.

"Чудик такой получился!!!!!", "Да блин где же эта волшебная лампа так хочется её потереть и увидеть этого замечательного джина", "До нового года осталось 19 дней всего", "Отлично, жду. Образ у вас интересный очень жду сказки", "Будем ждать, прикольный", "Николай как всегда бесподобен. И никогда не знаешь чего ждать от Баскова. Но новогоднюю сказку с участием Николая Баскова буду ждать с нетерпением", "Цвет настроения синий.....", "Волшебники, молю Вас помогите, пожалуйста, моему сыночку в этой нелегкой борьбе за жизнь! Важна каждая копеечка, каждый лайк, чтобы наш крик о помощи заметили", "А Джин то, оказывается, натуральный блондин!", - пишут в комментариях.

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