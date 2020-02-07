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"Какая гладенькая!": Никитюк разделась и свела с ума всех мужчин

7 февраля 2020, 13:12

Украинская телеведущая и трэвел блогер Леся Никитюк не сдержалась и "сорвала крышу" всем своим мужским подписчикам горячим фото.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram

Невероятная Леся Никитюк поделилась леопардовым фото в купальнике, и свела с ума своих поклонников.

Леся Никитюк надела крошечные трусики на горячем фото в Instagram.

Ведущая не стала подписывать фото, оставив только эмоджи пальм. Леся Никитюк позирует под пальмой в купальнике - верх в виде топа с рукавами, а них - крошечное бикини, которое едва скрывает все женские прелести. На фото Леся похвасталась своими легендарными длинными ножками и плоским животиком.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram

Поклонники оценили фото Леси, и завалили ее комплиментами.

"Очень крутое фото", "Красивый пупок", "Шикарная" ,"Леся похорошела ни на шутку ....)", "Мисс Украина!", "оо бейба. подсласти мне губки, детка!", "Гарна", "Нє, ну Леся крутааа", "Леся ты красотка, срочно на подиум", "Пантера", "Багиня", "Какая гладенькая и ладненькая", "Красуня", "Сладкая малышка", "Вам стоит в таком виде вести шоу", "Вай вай, аж зашевелилось что-то. Молодец, больше таких фоток.", "Очень крутое фото", "Красивый пупок", - пишут в комментариях.

Ранее Анна Седокова снялась без трусов.

Леся Никитюк новости шоу бизнеса
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