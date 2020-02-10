"Вишенка выпала": Maruv засветилась "писяющей в кустиках" на провокационном фото

Maruv / Facebook

Певица Maruv опубликовала откровенные фото с отдыха на Бали, и засветила сочную пятую точку в позе на корточках.

Maruv оголила интимные части тела на фото в Instagram.

"Не хотите присоединиться ко мне в Джунглях?", - пишет Марув под фото.

На снимках Maruv позирует в черном купальнике среди деревьев. На первом фото Maruv присела на корточки спиной к фотографу, расставив колени, накинув на плечи леопардовую курточку. В таком ракурсе Марув бесстыже засветила все подробности своих ягодиц, сексуально обтянутых купальником.

На втором фото Марув стоит лицом к зрителю на дорожке среди деревьев, полностью демонстрируя стройные сексуальные ножки.

На третьем фото девушка спряталась среди ветвей и листьев, и на камеру смотрит хитрым взглядом с шикарным макияжем.

Maruv / Instagram

Maruv / Instagram

Maruv / Instagram

"Ого. А я и не знал Аньця что у тебя такой попец большой",

"Сначала подумала, что кто-то словил писяющую в кустиках", "Хлопаю стоя", "

"П*здательная", "Жопка", "Вторая фотка огонь",

"Ваще, джунгли", "Ну, теперь я видела тебя писающей",

"Боже, я теку", "Красотка Кто любит Марув? Ставим лайк",

"бёдра прекрасные, Вы очень сексуальная!", "пошла покакать", "За тобой хоть на край света",

"Ничего себе)", "Это,что ещё такое! Ах ты бесстыжая!!!",

"Вишенка выпала", "Спасибо, я теку", "Ходячий секс",

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