Кто победит на Евровидении 2020 - новая песня сменила прогнозы экспертов

Евровидение 2020 / eurovision.tv

Россия отправляет на Евровидение 2020 группу Little Big, которая отличается эксцентричным стилем исполнения рейв-музыки. Это сменило расстановку сил на таблицах прогнозов, выдвинув наверх неожиданного участника.

Представитель Исландии на Евровидении 2020 Daði & Gagnamagnið занимает первое место с шансом на победу в 13%. Группа будет представлять страну на Евровидении 2020 с песней Think About Things.

На втором месте с коэфициэнтом 10% на победу представитель Литвы - The Roop с песней On Fire.

Daði og Gagnamagnið – Think About Things смотреть онлайн видео выступления:

На третьем месте расположилась российская группа Little Big с 9% на победу в песенном конкурсе даже несмотря на то, что представители РФ еще не представили свою песню.

На четвертом и пятом местах - Румыния и Италия с 6 и 5 процентами соответственно.

Украина отправляет на Евровидение 2020 группу GO-A с этнопесней Соловей полностью на украинском языке, что происходит впервые в истории участия Украины в конкурсе. Группа Go-A не попадает в 20-ку лучших. Она была на 23-м месте, а уже 4 марта опустилась на 24 место в рейтинге.

Однако, из-за проблем канала UA: Перший, Украина может пропустить Евровидение 2020.

The Roop - On Fire смотреть онлайн клип на песню:

Примечательно, что сразу после объявления участника от России, страна заняла 2 место в рейтинге, но уже через 24 часа потеряла его.

Напомним, украинская участница отбора на Евровидение 2020, которая не прошла на конкурс, Jerry Heil публично поддержала Little Big, и спровоцировала скандал.