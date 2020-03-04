Кто победит на Евровидении 2020 - новая песня сменила прогнозы экспертов

После того, как Россия объявила своего претендента на Евровидение, изменилась расстановка сил на таблице популярности песен на конкурсе.
Россия отправляет на Евровидение 2020 группу Little Big, которая отличается эксцентричным стилем исполнения рейв-музыки. Это сменило расстановку сил на таблицах прогнозов, выдвинув наверх неожиданного участника.
Представитель Исландии на Евровидении 2020 Daði & Gagnamagnið занимает первое место с шансом на победу в 13%. Группа будет представлять страну на Евровидении 2020 с песней Think About Things.
На втором месте с коэфициэнтом 10% на победу представитель Литвы - The Roop с песней On Fire.
Daði og Gagnamagnið – Think About Things смотреть онлайн видео выступления:
На третьем месте расположилась российская группа Little Big с 9% на победу в песенном конкурсе даже несмотря на то, что представители РФ еще не представили свою песню.
На четвертом и пятом местах - Румыния и Италия с 6 и 5 процентами соответственно.
Украина отправляет на Евровидение 2020 группу GO-A с этнопесней Соловей полностью на украинском языке, что происходит впервые в истории участия Украины в конкурсе. Группа Go-A не попадает в 20-ку лучших. Она была на 23-м месте, а уже 4 марта опустилась на 24 место в рейтинге.
Однако, из-за проблем канала UA: Перший, Украина может пропустить Евровидение 2020.
The Roop - On Fire смотреть онлайн клип на песню:
Примечательно, что сразу после объявления участника от России, страна заняла 2 место в рейтинге, но уже через 24 часа потеряла его.
Напомним, украинская участница отбора на Евровидение 2020, которая не прошла на конкурс, Jerry Heil публично поддержала Little Big, и спровоцировала скандал.