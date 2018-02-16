"Хулиганка с детства": Даша Астафьева покорила фанатов архивным детским фото

Украинский секс-символ Даша Астафьева умилила поклонников своей детской фотографией. Певица не подписала, сколько ей лет на снимке.

Фанаты исполнительницы пришли в восторг от кадра, который Астафьева выложила на своей странице в Instagram.

""Это не я #оносамо" видимо, это мой девиз с детства...судя по лицу", - подписала кадр Астафьева.

Поклонники отметили, что певица не изменилась, осталась все та же стрижка, и тот же взгляд.

"Совсем не изменилась", "И стрижка та же", "Даш, ну вы КРАСОТКА, что в детстве,что сейчас", "Сразу видно что хулиганка".

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) Фев 15, 2018 в 9:25 PST

Ранее Даше Астафьевой приписали чужую фамилию.