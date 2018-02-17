Беременность или новый клип: Оля Полякова выложила интригующее фото

На снимке Полякова стоит полуобнаженная в розовом платье.
Украинская певица Оля Полякова выложила фото, на котором пообещала, что всех обязательно удивит.
На своей странице в Instagram суперблондинка выложила фото, на котором позирует спиной к камере в полупрозрачном легком розовом платье.
Певица выложила в соцсеть фото, которым намекнула, что скоро чем-то всех удивит.
"Ой что будет!!!" - подписала снимок Полякова.
Когда и что будет, певица не уточнила, чем и вызвала вызвала жаркие дискуссии в комментариях.
Одни поклонники певицы уверены, что их ждет новый клип.
"Неужели клип и песня???!!к 8-ому марта,новый хит??!!!Ждём!", "Неужели клип с Винником?) Ну то что это будет клип - 100%. Видел утром подобное фото у Винярской. А это тоже важно. Значит будет что-то грандиозное. Желаю удачи!", - написали фанаты.
Другие же стали поздравлять Полякову с пополнением в семье.
"Желаю вам легкой беременности", "Олечка ты беременна?))", "Неужели беременная фотосессия?"- написали фолловеры под снимком.
Ранее Оля Полякова откровенно рассказала об одежде из секс-шопа.