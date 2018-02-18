"Вся в маму!": Анна Седокова поделилась нежным фото с подросшей дочерью

Певица Анна Седокова поделилась со своими подписчиками фотографией со своей старшей дочерью Алиной Белькевич.

На снимке, который артистка выложила в Instagram, Алина крепко обнимает маму и счастливо улыбается, а Седокова держит дочь за талию и смотрит в камеру.

Также певица поделилась успехами дочери, и рассказала, что Алина будет участвовать в школе в математической олимпиаде.

Поклонники звезды остались в восторге от такого трогательного фото, им очень понравились нежные цвета одежды, и засыпали Седокову и ее дочь в комментариях комплиментами.

"Супер нежная фотка", "Красавицы", "Какая милая у вас девочка!", "Красивые такие! Весеннее фото", - писали подписчики.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Фев 16, 2018 в 3:35 PST

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