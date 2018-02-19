Девушка дня Instagram: соблазнительная модель и актриса Эмили Ратаковски

26-летняя модель из США Эмили Ратаковски, известная также как Эмрата, получила известность после съёмки топлес в клипе Робина Тика "Blurred Lines".

В профиле Эмили можно найти много откровенных снимков: звезда фильма "Исчезнувшая" охотно позирует в крошечных бикини и даже обнаженной.

В мае 2016 года снялась в клипе Димы Билана "Неделимые".