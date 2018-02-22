"Сколько же фотошопа": Ольга Бузова снялась полуобнаженной в фотосессии для журнала

Скандальная российская телеведущая Ольга Бузова снялась в пикантной фотосессии для журнала реалити-шоу "Дом-2".

Фотографиями с поклонниками певицы поделились на странице издания в Instagram.

На снимках Бузова запечатлена топлес и нагишом, ее тело покрыли камнями, блеск которым придали с помощью фотошопа.

Фотографии буквально за три часа набрали около 5 тысяч лайков, однако, в комментариях пользователи отметили, что журнал перестарался с обработкой снимков, и Бузова выглядит пластиковой.

"Сколько же фотошопа...", "Профессиональный макияж +фотошоп и даже баба яга превратится в Елену прекрасную. Она снялась обнаженной хахаха дай ей волю она на сцене и по улицам будет ходить голой", "Вышла ужасно!" "Мне фотка не нравится. В этом журнале не умеют фотографировать(((", - писали подписчики.

Другие же написали, что полуголой Бузовой их уже не удивишь, ведь скандальная ведущая уже все выставляла напоказ.

"Там обнажать нечего", "Что там обнажать?) Ее уж вся страна видела", "Показывать то и нечего, плоская", - считают комментаторы.

Ранее фанаты раскритиковали выступление Ольги Бузовой.