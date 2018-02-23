Перестань сутулиться: Хейден Панеттьери на Барбадосе учит Владимира Кличко держать осанку

Владимир Кличко и его невеста американская актриса Хейден Панеттьери отдыхают на Барбадосе, где каждый день появляются на пляже, и дают возможность фотографам подловить звезд за ежедневными занятиями.

Фото с 28-летней американской актрисой и 41-летним украинским боксером опубликовало издание DailyMail. Фотографы запечатлели момент, когда Хейден учила Владимира держать спину ровно и не сутулиться.

На одном из снимков Панеттьери в купальнике и без макияжа кривлялась, изображая сутулого возлюбленного. На что боксер только улыбался.

С звездной парой на острове отдыхает их трехлетняя малышка - дочка Кайя Евдокия.

Как известно, Кличко и Панеттьери заручились еще в 2013-м году, а в 2014-м стали родителями первенца. Жениться же официально они не торопятся, мол, совместное дитя уже и так объединило их крепче любого брака.

Ранее Владимир Кличко изобрел новый способ транспортировки дочери по пляжу.