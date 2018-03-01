Драг рейсинг и тайная любовь: Тина Кароль неожиданно выпустила новый клип

Украинская певица Тина Кароль неожиданно для своих поклонников выпустила клип на новую песню "Все во мне" из своего visual album "Интонации".

В клипе певица поет посреди поля, вокруг нее дрифтила раллийная машина на скорости 130 км в час, поднимая вокруг артистки огромные клубы пыли. Также Кароль не побоялась сесть в машину, ведь она увлекается драг рейсингом, то бишь гонками на ускорение и ездой на очень большой скорости – это и решили использовать в клипе.

В музыкальном фильме "Интонации Тины Кароль", который выйдет 8 марта, певица признается, что песня "Все во мне" была посвящена ее тайной любви.

Кадры в клипе, где певица на большой скорости едет на раллийном авто - скорее символ опасности отношений между мужчиной и женщиной, нежели просто гонка с преодолением коварных поворотов.

Телепремьера фильма о Тине Кароль состоится 8 марта на канале "1+1".