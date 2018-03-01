"Вот это ВиаГра могла бы быть!": Потап заинтриговал фанатов интересной идеей

Артист выложил снимок своих звездных коллег.
Известный украинский певец и продюсер Потап заинтриговал сеть интересным предложением.
На совей странице в Instagram он выложил фсовместное фото известных певиц – Нади Дорофеевой, Насти Каменских и Мишель Андраде.
"Вот это ВиаГра могла бы быть!" – подписал снимок Алексей.
Пользователи соцсети бурно отреагировали на такое предложение.
"Этой ВиаГре нужен совместный хит", "И тут Потап призадумался", - сразу предложили подписчики.
Другие же отметили, что артистки прекрасно смотрятся втроем, и утерли нос нынешней "ВиаГре".
"Ага, была бы самая красивая ВиаГра Вселенной", "Блин, а классная идея, трио из них вышло бы отличное!)", "Хорошие девчули", - писали юзеры.