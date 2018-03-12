Олег Табаков: основные вехи биографии

В понедельник, 12 марта, на 83-м году жизни после продолжительной болезни скончался Олег Табаков − известный советский/российский театральный и киноактер.

Он родился 17 августа 1935 года в Саратове − в семье медиков. Будучи школьником, активно занимался в местном театральном кружке "Молодая гвардия" при саратовском Дворце пионеров и школьников. После окончания школы-десятилетки Табаков поступил в Школу-студию МХАТ на курс легендарного актера Василия Топоркова. Еще студентом, на 3-м курсе, дебютировал в кинематографе ролью в картине "Тугой узел".

Позднее, в 1957-м, Олег Ефремов открыл при Школе-студии МХАТ "Студию молодых актеров". На базе нее впоследствии был открыт ныне легендарный театр "Современник". Табаков стал тогда самым молодым из его основателей.

Первой крупной работой Табакова на театральных подмостках была роль студента Миши в спектакле по пьесе Виктора Розова "Вечно живые". Более четверти века – с 1957-го по 1983-й –он являлся ведущим актером труппы "Современника". Из-за большой нагрузки на сцене актер перенес инфаркт в 1964 году, когда ему едва минуло 29 лет

В 1973 году Табаков начал преподавать. В 1976-м на базе Государственного института театрального искусства (ГИТИСа) набрал свой курс из двадцати шести студентов. В 1977-м Табаков вместе с ними расчистил от мусора и отремонтировал бывший угольный склад на Чаплыгина, 1-а. Позже помещение превратилось в легендарный театр, получивший название "Табакерка". Однако официальный статус был ему присвоено от московского Горкома КПСС только в 1986-м.

Сам Табаков с 1983-го, по приглашению все того же Олега Ефремова, был актером МХАТа. С 1986 по 2000 год был ректором своей "альма-матер" − Школы-студии МХАТ.

С 2000 года Табаков стал худруком МХТ имени Антона Чехова. Кроме того, в последние годы жизни он руководил кафедрой актерского мастерства в Школе-студии МХТ, а также занимался продюсированием и снимался в кино.

За всю свою долгую кинокарьеру Табаков успел сняться более чем в 120 фильмах и сыграть более 100 ролей на театральной сцене. Всесоюзную популярность он получил после роли нацистского разведчика Вальтера Шелленберга в сериале "Семнадцать мгновений весны" (режиссер − Татьяна Лиознова) и как актер, озвучившвший Кота Матроскина в серии мультфильмов о деревне Простоквашино, поставленных по произведениям Эдуарда Успенского.