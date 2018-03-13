Настя Каменских предстала в образе соблазнительной учительницы

Украинская исполнительница Настя Каменских поделилась новым фото, на котором она предстала в образе учительницы. Артистка стоит в соблазнительном наряде на коне классной доски.

На пикантном снимке Настя предстала с новой прической – прямыми волосами, которые выглядят короче ее кудряшек. Певица одета в стильную кофту и юбку с высокой талией.

Поклонники остались в восторге от такого образа, и принялись фантазировать.

"Шикарная", "Мне б такую училку", "Настя, ты богиня!", "Хотел бы я такую училку", - писали поклонники.

Другие же отметили, что Каменских лучше с кудряшками, и ей стоит вернуться к Потапу.

"С кудряшками тебе лучше, да и Потапом ты нравилась больше, песни ни о чем, стиль поменяла, перестала нравиться", "Сама на себя не похожа ты ли это или не ты ?", "Без Потапа уже не то", - возмущались фанаты.

Ранее Настя Каменских засветила грудь в откровенном платье.