Леся Никитюк взволновала фанатов глубоким декольте

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась откровенным селфи, которое взбудоражило ее фанатов.

На снимке, который Никитюк выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена в черной кофте с глубоким декольте. Образ ведущая дополнила стильными очками.

"И так всем Нихао! Делюсь планами.. 1.Сегодня продолжаю качать Попу с помощью резинок..(скоро покажу и расскажу в сторис). 2.Прошлую неделю не занималась китайским...потому что качала Попу...теперь понимаю, если не продолжу учить..моему китайскому будет ПОПА. А вы качаете попу? Учите языки?", - подписала фото Никитюк.

Фанаты оценили такой образ ведущей, и посоветовали ей не стесняться откровенных фото.

"Леська секси....Такая ты классная..", "Ух!!!! Какие глазищи!)", "Я вот смотрю и думаю нужны там пуговицы или нет, я потерял покой", "Необычно. Строго. Сдержано. Если собрать волосы в тугой узел на голове - вот тебе и готовая учительница итальянского)", - восхищались фанаты.

Ранее украинская телеведущая заинтриговала поклонников фото в бассейне.