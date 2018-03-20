Валерий Леонтьев в 69 лет решил попробовать новую позу из Камасутры

Российский певец Валерий Леонтьев отпраздновал свое 69-летие, и эта цифра навеивает артисту ассоциации с позой из Камасутры.

В видео, которое певец выложил к своему дню рождения на своей странице в Instagram, Леонтьев признается, что пора бы ему попробовать новую позу из эротической книги.

"Очень волнуюсь, потому что цифра действительно интересная - 69. Я раньше об этом только читал, книги-то там про Камасутру, но не пробовал. А теперь, в связи с датой такой интересной наступившей придется пробовать", - отметил певец.

Публикация от Валерий Леонтьев (@valera_leontiev) 19 Мар 2018 в 5:23 PDT

Ранее Валерия Леонтьева "перепутали" с женщиной рядом с Киркоровым.