Валерий Леонтьев в 69 лет решил попробовать новую позу из Камасутры

Артист отметил свой день рождения.
Российский певец Валерий Леонтьев отпраздновал свое 69-летие, и эта цифра навеивает артисту ассоциации с позой из Камасутры.
В видео, которое певец выложил к своему дню рождения на своей странице в Instagram, Леонтьев признается, что пора бы ему попробовать новую позу из эротической книги.
"Очень волнуюсь, потому что цифра действительно интересная - 69. Я раньше об этом только читал, книги-то там про Камасутру, но не пробовал. А теперь, в связи с датой такой интересной наступившей придется пробовать", - отметил певец.
Ранее Валерия Леонтьева "перепутали" с женщиной рядом с Киркоровым.