"Я научусь с тобою не спать": Джамала показала, как проходит ее декрет

Известная певица Джамала, которая 27 марта родила первенца, поделилась с подписчиками, как проходит ее декретный отпуск.

Артистка выложила на свою страничку в Instagram фото, на котором ее можно увидеть на диване без макияжа. Рядом с ней в полосатой пижаме лежит ее малыш Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.

"Я научусь с тобою не спать. Зачем мне это, когда способна улетать в любовь и лето", - трогательно подписала снимок певица.

Подписчики артистки отметили, что даже недосып ей к лицу, но все-таки советовали молодой маме придерживаться режима сна.

"Какая прекрасная мама! Недосыпное сияние. Скорейшего восстановления маме и крепкого здоровья малышу!", "Терпения и сил вам", "Добро пожаловать в наш клуб, не спавших, с дыркой от гульки в голове, но счастливых мамочек", "От недосыпа начнется депрессия. Спать надо обязательно в любой возможности. Вам надо восстанавливаться и набираться сил", - писали юзеры.

Ранее Джамала поделилась с фанатами милым фото.