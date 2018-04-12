Беременная Лобода похвасталась очередными достижениями в России

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая появилась на обложке майского номера журнала "Cosmopolitan" с оголенным животом, похвасталась новыми наградами из России. Она стала лидером по наградам российской премии "ТопХит" за 2017 год.

На своей странице в Instagram певица выложила видео с церемонии премии и написала, в каких номинациях она одержала победу.

"Премия Топ Хит объявила результаты за год. Loboda - Самая популярная исполнительница на радио в 2017 году - 10 треков – 2 299 587 эфиров. Loboda - Лучшая исполнительница по версии YouTube Russia в 2017 году (95 807 728 просмотров). Loboda - "Твои глаза", самый ротируемый трек 2017 года (875 612 эфиров)", - похвасталась артистка.

Второе место заняла Ольга Бузова, третье – еще одна украинская исполнительница Ани Лорак.

Также Лобода записала видеообращение к поклонникам, в котором поблагодарила их за то, что они смотрят, слушают, скачивают ее песни. Она заинтриговала поклонников объявлением о записи новой песни.

"На утро назначена запись вокала на наш новый сингл, и я гарантирую вам, что это будет бомба замедленного действия. Ждите", - подписала под видеообращением певица.

Фанаты в комментариях рассыпались в комплиментах, и отметили, что в ожидании нового хита лета.

"Очень ждем новых хитов!!!Удачи и вдохновения!", "Светлана, Вы-заслужили все это....радуйте и дальше нас!", "Поздравляю с Первым местом! Рада, что побывала на вашем концерте", "Ждем, ждем новую бомбу!", - писали подписчики.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 11 Апр 2018 в 11:11 PDT

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 11 Апр 2018 в 11:34 PDT

Ранее Светлана Лобода похвасталась новой наградой из России.