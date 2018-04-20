Алла Пугачева прервет молчание и выступит на концерте у друга-поэта

Известная российская певица и "Примадонна" Алла Пугачева, которая завершила гастрольную деятельность и редко появляется на сборных концертах, выступит на творческом вечере поэта и бизнесмена Михаила Гуцериева.

Планируется, что на концерте Примадонна споет две песни поэта - "Не звони" и "Тянет сердце руки", пишет "КП в Украине".

Певица объясняет отказ от гастрольной деятельности тем, что бережет здоровье ради своих младших детей Гарри и Лизы.

"Я могу в любой момент записать новую песню. Врачи после операции на сердце запретили мне волноваться, нервничать. Вы же не хотите, чтобы мне стало плохо на сцене?", - призналась Пугачева.

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Юбилейный вечер поэта Михаила Гуцериева состоится на сцене Государственного Кремлевского дворца 19 мая 2018 года.

С 60-летием известного мецената, бизнесмена и поэта поздравят именитые российские, и даже украинские артисты, такие как Алла Пугачева, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Дима Билан, Стас Михайлов, Ани Лорак, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Александр Буйнов, Валерия, Тамара Гвердцители, Жасмин, Денис Клявер, Зара, Таисия Повалий, Стас Пьеха, Рада Рай, Слава, Михаил Шуфутинский, арт-группа "Хор Турецкого", группа "Земляне", Натали, группа "На-На", Максим Покровский, Александр Малинин, Анита Цой, Наташа Королева, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Ирина Круг и многие другие.

Ранее фото, как дурачится Пугачева, взбудоражило соцсети.

Напомним, СМИ рассказали о болезни Пугачевой. Артистка вовремя не обратила внимания на опасные симптомы.