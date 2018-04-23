Переквалифицировался. Канье Уэст "превратился" из хип-хопера в "твиттерного философа".

13 апреля известный американский хип-хопер и дизайнер одежды Канье Уэст вновь начал публиковать посты в сервисе микроблогов Twitter – впервые с мая прошлого года.

Теперь на его странице регулярно появляются серии сообщений о творчестве, любви и современном мире. Позже Уэст объяснил подписчикам, что "начал писать книгу в реальном времени из-за потребности в самовыражении".

Вот лишь небольшая часть его глубокомысленных фраз, которые он публикует в Twitter:

"Истина — моя задача. Споры — моя "тренажерка". Я сотни раз повторяю споры ради шести "кубиков истины". "Будь максимально прозрачным. Хватит разыгрывать спектакль. Хватит сидеть за шахматной доской и сражаться против жизни. Решай, основываясь на любви, а не на страхе". "Будь здесь и сейчас. Лови момент. Сейчас — величайший момент наших жизней, и все будет только лучше. Плохие части, скучные части, части с большой тревогой. Хватайся за каждый момент для его величия. Это жизнь. Это величайший фильм, когда-либо виденный вами", "Если вы хотите увидеть настоящий характер человека — посмотрите, как он ведет себя с кем-то, кто ничего не может для него сделать", "Все что тебе нужно — быть собой", "Мы живкм во времена, когда люди не уважают людей за то, какие они есть", "Постоянное ворошение прошлого оставляет вас в прошлом".

Напомним, ранее Канье Уэст и его супруга, светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян внось стали родителями.