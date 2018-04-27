С курицей, дракой и ментами: как прошел первый концерт Шурыгиной

На первом концерте в скандально известную Диану Шурыгину кинули курицей, а ее мужа попытались избить. Дело закончилось вызовом полиции.

Как сообщалось ранее, дабы вернуть былую славу Диана Шурыгина решила стать певицей.

Однако презентация первой песни ознаменовалась дракой. Сначала неизвестный человек запустил в нее курицу, а потом кинулся на ее мужа Андрея.

Драка быстро успокоилась, что, впрочем, не разрядило обстановку в зале. Допеть Диане Шурыгиной так и не дали, зато вызвали наряд полиции. Так что первое выступление девушки в качестве певицы обернулось грандиозным скандалом.

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