Экс-Ассоль выходит замуж, показала кольцо: фото

Украинская певица Катя Гуменюк (выступала под псевдонимом Ассоль) согласилась выйти замуж.

Исполнительница поделилась радостной новостью на своей странице в Instagram и опубликовала фото с кольцом и возлюбленным.

Артистка и ее избранник сфотографировались в Турции в парке развлечений, снимок собрал сотни лайков.

Напомним, в 2017 году Катя Гуменюк в Великобритании поступила в Лондонский университет INTO на факультет бизнес-администрирования, артистка живет в британской столице — Лондоне.