"Не работали ушные мониторы". Продюсер прокомментировал выступление Самойловой на "Евровидении-2018"

У российского продюсера Иосифа Пригожина сложилось впечатление, что в столице Португалии Лиссабоне во время второго полуфинала "Евровидения-2018" у представительницы РФ Юлии Самойловой "не работали ушные мониторы".

Исполнительница — "молодец, она проявила силу духа, выступила, не побоявшись ничего", приводит его слова РИА Новости.

"Я бы удивился, если бы мы попали в финал. Это было не самое лучше выступление России, такое ощущение, что у Юли не работали ушные мониторы", — отметил Пригожин.

Напомним, в Лиссабоне первый полуфинал "Евровидения-2018" прошел 8 мая, в нем приняли представители 19 стран, но только десять из них смогли пройти дальше. Позже определились еще десять государств-участниц финала, Россия впервые в истории конкурса не попала в его решающую стадию.

Финал конкурса состоится 12 мая, в нем примут участие представители 26 стран (пять из них — основатели конкурса — Франция, Германия, Италия, Испания и Британия, а также государство, представитель которого победил в 2017-м, — Португалия, попали в финал автоматически). Первым выступит украинский певец Melovin (Константин Бочаров).