Танцевала и пела хиты: Алла Пугачева дала первый концерт за десять лет

17 мая 2018, 18:17

Певица выступила на закрытом мероприятии.

  • Алла Пугачева выступила на закрытом мероприятии instagram.com/alla_pugacheva_forum
  • Алла Пугачева выступила на закрытом мероприятии instagram.com/alla_pugacheva_forum
  • Алла Пугачева выступила на закрытом мероприятии instagram.com/alla_pugacheva_forum
  • Алла Пугачева выступила на закрытом мероприятии instagram.com/alla_pugacheva_forum
  • Алла Пугачева выступила на закрытом мероприятии instagram.com/alla_pugacheva_forum

Легендарная советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева дала первый за почти десять лет сольный концерт на закрытом мероприятии в Михайловском замке в Санкт-Петербурге.

Фото и видео выступления певицы появились на ее фан-странице в Instagram. Примадонна исполнила десять песен, среди которых были такие хиты как "Любовь, похожая на сон", "Миллион алых роз", "Свеча горела на столе".

Во время исполнения "Пригласите даму танцевать" Примадонна, соответствуя тексту песни, призывала зрителей к танцу, и некоторые из них откликнулись на предложение.

Тех, кому не удалось попасть на закрытое мероприятие, ждет приятная новость – Пугачева намекнула, что может еще раз вернуться на сцену, чтобы отметить свой юбилей в следующем году. Она признавалась зрителям, что редко исполняет свои хиты потому, что готовит новую программу, и "попробует что-то спеть на 70 лет".

"А что, бабушку никто уже не обидит — будут все сидеть и хлопать", — пошутила певица, после чего заявила, что слушатели ее любят, так как и она любит их.

Отметим, что последний сольный концерт Пугачевой состоялся чуть менее десяти лет назад. Пугачева объяснила, что такое решение связано с состоянием ее здоровья, а также с изменениями в голосе, вызванными операциями.

В комментариях под постами в Instagram пользователи не жалели приятных слов в адрес артистки, и называли ее эпохальной артисткой.

"Алла Борисовна большая молодец! Восхищаюсь ее талантом", "Какая она светлая и талантливая женщина! Я ее очень люблю! ", "Как ни крути. А Б - это эпоха! Она может петь что хочет! Наконец!", - восхищались подписчики.

Однако нашлись и те, кто посоветовал певице уйти на пенсию, и сидеть дома.

"Таким голосом даже говорить трудно ,не то что петь. Жаль, что некоторые не могут вовремя остановиться. Гениальная была...", "Баба Алла, остановиться пора, жить старыми заслугами", "Давно пора дома сидеть!", - писали юзеры.

Ранее Алла Пугачева в клипе стала рок-звездой и снималась с трансвеститами.

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