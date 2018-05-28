"Янукович был хорошим человеком". Бобул рассказал о своем знакомстве с экс-президентом: видео

Новоиспеченный кандидат в президенты считает, что бывший глава государства не должен был покидать Украину.
Народный артист Украины Иво Бобул заявил, что бывший глава украинского государства Виктор Янукович был "хорошим человеком", однако он должен был остаться на своем посту, что "довести все до конца".
"Просто в свое время я поддержал Януковича, потому что знал его лично, знал его семью. Он был очень хороший человек. Поверьте мне. Тогда, когда не был еще даже премьером. Я имел честь играть на свадьбе его младшего сына, я с ним познакомился там. Видел, что человек хозяйственный", - сказал артист в эфире программы "Бацман" на телеканале "112 Украина".
Бобул подчеркнул, что Янукович совершал ошибки, однако обвинять в них следует не столько экс-президента, как его окружение.
"Во-первых, свита делает короля. Иногда надо подумать, кто же его окружал. Иногда мы все валим на одного. А вокруг - что?.." - утверждает певец.
Исполнитель добавил, что осуждать бывшего главу государства не имеет права, поскольку это преимущество есть исключительно у "всевышнего".
"Я думаю, что ему нужно было остаться. Несмотря ни на что. Как бы ни сложилось, он должен был здесь остаться, довести все до конца. Может, если бы он остался, всего остального и не было бы. Было бы что-то другое, но такого не было бы", - подытожил певец.
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Напомним, Бобул заявил, что будет баллотироваться на пост президента Украины на грядущих выборах.
Позже он обнародовал некоторые пункты своей будущей предвыборной программы.