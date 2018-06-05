"Вы все равно не поверите": Святослав Вакарчук высказался о перспективе президентства

Лидер украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук впервые после возвращения в Украину из Стэнфорда, США, дал интервью, в котором ответил и на вопросы, которые касаются его политических амбиций.

В интервью изданию Elle артист прокомментировал разговоры о его участии в ближайших президентских выборах.

"Просто, чтобы закрыть тему. Меня все время спрашивают по поводу моего присутствия в политических рейтингах, президентских амбиций, желания или нежелания баллотироваться на выборах. А история в том, что, что бы я вам ни ответил, вы все равно не поверите", - отметил артист.

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Он добавил, что общество приписывает ему надуманные цели для посещения Стэнфорда – мол, там он учиться политологии и социологии, чтобы участвовать в предвыборной гонке.

"Большинство людей, с которыми я говорил про Америку, даже не допускают мысли, что можно поехать учиться в Стэнфорд просто потому, что это лучшее для тебя времяпрепровождение, лучшая перезагрузка, потому что узнавать что-нибудь новое — это важно. Да, в Америке я занимался поиском себя и учился, узнавал новое. Люди думают: "Ага, он поехал учиться политологии и социологии, значит все это не просто так"", - рассказал Вакарчук.

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Исполнитель также считает, что участие в политике, в выборах — это только один из вариантов изменить общество. По его словам, нужно признать, что главная проблема не в конкретных политиках, а в самом обществе.

"В правилах поведения, системе ценностей, на которых сейчас паразитируют политики. Да, должны появиться лидеры, личный пример которых станет сигналом начала перемен. Но и общество должно быть готово меняться. И создавать запрос на таких лидеров. И только единовременность этих процессов может дать результат", - поделился Вакарчук.

Ранее американское издание The Washington Times рассказало о том, что за продвижение Вакарчука в президенты ответственнен Джордж Сорос.