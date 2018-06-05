"Зачем себя так уродовать?": Наташа Королева шокировала фанатов изменениями во внешности

Поклонники считают, что певица чересчур увеличила губы.
Украинская певица Наташа Королева, которая сейчас живет в России, удивила поклонников переменами во внешности.
На своей странице в Instagram она поделилась видео с эфира на Love Radio, где в формате блиц-опроса быстро отвечала на коварные вопросы ведущих.
Однако поклонники не обратили особого внимания на содержание разговора – их ужаснула изменившаяся внешность артистки. Те, кто давно следит за Королевой отметили, что она увеличила губы.
"Зачем себя кроить, ты и так красивая, а теперь как все", "Некрасиво с губами такими, постарела Наташа", "Что она сделала с губами?", "Такая была милаха, а сейчас, как все кто с надутыми губами. зачем так себя уродовать?", "Боже, что с губами", "Фу...теперь на себя не похожа с новыми "варениками", - возмущались подписчики.
Ранее Наташа Королева озадачила фанатов пикантным снимком.