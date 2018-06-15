"Не признала поначалу". Максим Галкин поделился снимком Аллы Пугачевой

Российский юморист, телеведущий, актер Максим Галкин выложил в Сеть фотографию своей жены — певицы Аллы Пугачевой.

Снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram, за два часа он собрал более 180 тысяч лайков.

"Счастлив, когда моя любимая счастлива…", — подписал фото Галкин.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Не признала поначалу", — написала olgapopova8406.

"Чудо-женщина! Богиня! Одна-единственная!...", — считает iashinainna. "Да здравствует фотошоп!!!", — отметила galinasokolova2017.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин поженились 23 декабря 2011 года, у пары есть двое детей — двойняшки Гарри и Лиза. Посмотреть видео с малышами звездных супругов можно здесь.