"Был в таком состоянии, что не мог говорить". Певцу Осину могут ампутировать руку

Телеведущая Дана Борисова рассказала о состоянии своего друга, певца Евгения Осина, который проходил реабилитацию в клинике после проблем с алкоголем, а сейчас в депрессивном состоянии живет один в московской квартире.

"Слухи, что Евгений взялся за старое и снова пьет, ходили давно, но мы все надеялись на лучшее. Но то, что я увидела, испугало даже меня. Скажу только, что уже с раннего утра Женя был в таком состоянии, что не мог говорить. Охранник сказал, что вот уже несколько дней он один в квартире", - написала ведущая в Instagram.

По словам Борисовой, она хочет со своими коллегами помочь старому другу. У подписчиков телеведущая спросила, стоит ли Осина снова отправить на лечение от алкогольной зависимости.

Ведущая напомнила, что ранее исполнитель сломал левую руку и из-за начавшегося нагноения её могут ампутировать:

"Мы привезли к Осину дорогого врача, чтобы прямо на дому сделать рентген, но Женя отказался, — рассказала Борисова Дни.ру. — А врач сказал, что могут даже ампутировать руку, если лечение так и не начать"

"А мне кажется не стоит вам тратить силы на этого дурня. Его ничего не спасет, он и не хочет, лучше помочь кому-то нужному, а не алкоголику", "Думаю, что имеет смысл реабилитация. Надо все шансы использовать, на кону жизнь человеческая", "Нашли, что и кого обсуждать. Таких алкашей куча. Не хотят лечиться, нормально жить. Удачи им", - написали подписчики Борисовой самые разнообразные комментарии.

Напомним, недавно Осин попал в Москве в ДТП. Инцидент произошел рядом с домом артиста на улице Демьяна Бедного. Певец как раз ехал в ГИБДД для того, чтобы поставить свой мотоцикл на учет.