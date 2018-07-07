"Ура, глаза без линз". Екатерина Варнава показала новое соблазнительное фото

Российская телеведущая и участница популярного комедийного шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в наряде с соблазнительно обнаженным плечом.

Новый сексуальный снимок был сделан в столице РФ Москве, говорится на странице артистки в Instagram.

Фото за 19 часов собрало более 106 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Ура, глаза без линз) свой цвет", — отметила ksyusha_chayka. "Вы очень красивая", — считает hypalina. "Капец постарела", — написала kamilakurb.

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Напомним, в начале мая 2017 года стало известно, что Екатерина Варнава не сможет попасть в Украину, поскольку Служба безопасности страны запретила ей въезд на пять лет. По данным спецслужбы, за ней числится нарушение, которое противоречит интересам безопасности государства.