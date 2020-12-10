Бывшая любовь Алибасова потребовала ампутировать ему пенис

Бари Алибасов / facebook.com/alibasovbari

Барри Алибасов после того, как попал в психбольницу в июне 2020 года, снова попал в больницу. По информации российских СМИ Алибасов госпитализирован в московскую больницу из-за передозировки "виагрой" - средством для повышения потенции.

После того, как Бари Алибасов попал в больницу, о его злоупотреблении возбудителями высказалась возлюбленная. Бизнесвумен Ляна Фридман, по слухам его бывшая возлюбленная, высказалась по поводу половых достоинств Алибасова, пишет Собеседник.

Бизнесвумен Ляна Фридман считает, что достоинство продюсера нужно отдать на изучение студентам, а Алибасову вернуть Шукшину.

"Надо ампутировать его достоинство, раз уж все равно непригодно, – считает Фридман. – И отдать студентам медицинских вузов на изучение. У них, насколько я знаю, всегда нехватка органов".

Издание пишет, что недавно Бари Алибасов хвастал своими отношениями с молодой массажисткой Викторией Полторацкой, ради которой и пошел на эксперименты с препаратами.

"Только хотела порадоваться, что Барику молодая попалась, – говорит Ляна. – А он, оказывается, таблетки с ней принимал. Это как в пословице: "На словах Лев Толстой, а на деле хрен просто".

Навещать Алибасова в больнице Ляна не собирается. И считает, что медикам не нужно с Бари церемониться.

"Самому Бари стоит вернуться к Федосеевой-Шукшиной. Она будет спокойна, что с ней он останется до конца дней и не будет больше попадать в приключения с молодыми. А то таблетки его заставили поверить в себя!", - добавила она.

Напомним, ночью 4 июня 2019 Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Склифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.

Алибасов и его близкие развернули "шоу" в СМИ, которое завершилось судом, который Алибасов проиграл дистрибютору и производителю средства.