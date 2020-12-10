УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Бывшая любовь Алибасова потребовала ампутировать ему пенис

10 декабря 2020, 13:58

Близкий человек Бари Алибасова раскритиковала его эксперименты с виагрой.

Бари Алибасов
Бари Алибасов / facebook.com/alibasovbari

Барри Алибасов после того, как попал в психбольницу в июне 2020 года, снова попал в больницу. По информации российских СМИ Алибасов госпитализирован в московскую больницу из-за передозировки "виагрой" - средством для повышения потенции.

После того, как Бари Алибасов попал в больницу, о его злоупотреблении возбудителями высказалась возлюбленная. Бизнесвумен Ляна Фридман, по слухам его бывшая возлюбленная, высказалась по поводу половых достоинств Алибасова, пишет Собеседник.

Бизнесвумен Ляна Фридман считает, что достоинство продюсера нужно отдать на изучение студентам, а Алибасову вернуть Шукшину.

"Надо ампутировать его достоинство, раз уж все равно непригодно, – считает Фридман. – И отдать студентам медицинских вузов на изучение. У них, насколько я знаю, всегда нехватка органов".

Издание пишет, что недавно Бари Алибасов хвастал своими отношениями с молодой массажисткой Викторией Полторацкой, ради которой и пошел на эксперименты с препаратами.

"Только хотела порадоваться, что Барику молодая попалась, – говорит Ляна. – А он, оказывается, таблетки с ней принимал. Это как в пословице: "На словах Лев Толстой, а на деле хрен просто".

Навещать Алибасова в больнице Ляна не собирается. И считает, что медикам не нужно с Бари церемониться.

"Самому Бари стоит вернуться к Федосеевой-Шукшиной. Она будет спокойна, что с ней он останется до конца дней и не будет больше попадать в приключения с молодыми. А то таблетки его заставили поверить в себя!", - добавила она.

Напомним, ночью 4 июня 2019 Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Склифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.

Алибасов и его близкие развернули "шоу" в СМИ, которое завершилось судом, который Алибасов проиграл дистрибютору и производителю средства.

Бари Алибасов новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Бывшая любовь Алибасова потребовала ампутировать ему пенис». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Королева Елизавета II впервые собрала семью на карантине - трогательные кадрыКоролева Елизавета II впервые собрала семью на карантине - трогательные кадры Мисс Украина Вселенная 2020 Елизавета Ястремская - фото и биографияМисс Украина Вселенная 2020 Елизавета Ястремская - фото и биография Мисс Украина Вселенная 2020 - назвали имя победительницыМисс Украина Вселенная 2020 - назвали имя победительницы София Ротару спела Червону руту в МосквеСофия Ротару спела Червону руту в Москве "Потрясающе": Морозюк обнажила аппетитные формы и свела с ума поклонников"Потрясающе": Морозюк обнажила аппетитные формы и свела с ума поклонников
Следующий материал

Последние новости

14:05
Удар КСУ по е-декларациям: появилась новая реакция Венецианской комиссии
14:03
Инфекционист объяснил, от чего зависит степень тяжести COVID-19 Видео
13:58
Бывшая любовь Алибасова потребовала ампутировать ему пенис
13:53
Гороскоп на 11 декабря для всех: покорение сердца и крест на инициативах Видео
13:30
"Пришла беда": в семье нардепа от ОПЗЖ Столара случилось горе
Реклама
13:17
Перші Ластівки 2 сезон: что показали в первой серии - обзор Видео
13:03
Шмыгаль объяснил, как карантин выходного дня ударил по занятости украинцев Видео
12:50
В Украине взлетят цены на железнодорожные билеты: когда ждать подорожания Видео
12:35
Как поменять поставщика газа и сколько можно сэкономить
12:26
Снег и ледяной дождь: кому в Украине грозит погодный кошмар Видео
12:25
Кого в Украине чаще всего убивал COVID-19: названа возрастная категория Видео
12:24
Эксперты рассказали, сколько нужно секса, чтобы жить дольше Видео
12:16
Борьба с США и НАТО: у Лукашенко раскрыли планы по войскам России и Беларуси Видео
11:58
"Крайняя мера": в Кабмине назвали причину локдауна в январе Видео
11:55
Наталка Карпа заразилась коронавирусом и раскрыла свои симптомы
11:54
Ереван накрыли протесты: демонстранты пытались прорваться в здание правительства
11:37
Профилактика коронавируса: врач раскрыл важные факты Видео
11:34
Ученые выяснили, как связан возраст и похудение Видео
11:29
Объявили полный список номинантов на премию Yuna 2021
11:26
Локдаун в январе: в метро Киева назвали условия работы Видео
Реклама
11:12
Новый год с коронавирусом: врач объяснила, от каких блюд нужно отказаться больным
11:11
Очередной удар по Газпрому: стало известно о новых убытках монополиста Видео
11:06
Еда против запора: названы лучшие продукты Видео
10:55
Очаровательная стрижка лоб с эффектом омоложения – находка для зимы 2021: фото Фото Видео
10:43
Степанов предупредил о новой атаке вирусов и заговорил о "коллапсе" Видео
10:06
"Путин должен убраться с Донбасса": Кравчук резко обратился к РФ
09:59
Шмыгаль "поставил крест" на вакцине РФ от COVID-19 и назвал причину Видео
09:57
Правильное питание зимой: диетолог назвала грубую ошибку Видео
09:52
Опоздание вакцины обойдется Украине в тысячи смертей мнение
09:40
Китайская вакцина против коронавируса: эффективность и риски Видео
09:29
В Евросоюзе акцизы на ТИЭНы повышают в разы медленнее, чем в Украине — эксперт
09:27
Главные запреты локдауна: Ляшко назвал условия работы сферы торговли Видео
09:21
Облепиха: уникальные преимущества для здоровья и побочные эффекты Видео
09:09
Повторный коронавирус: эпидемиолог предупредил об опасности Видео
08:59
"Полный локдаун": Шмыгаль назвал причину ужесточения карантина после Нового года Видео
08:44
Пришло время дать власти по жопе мнение
08:36
Гороскоп на 10 декабря для всех: особое покровительство и тревожный звоночек Видео
08:22
Коронавирус в Киеве установил антирекорд: нашли огромное число новых больных Видео
08:16
Ахеджакова "проехалась" по Лукашенко Видео
08:15
Коронавирус в Украине 10 декабря: поставлены еще более 13 тыс. диагнозов Видео
Реклама
08:09
25 тысяч больных COVID-19 в день: Шмыгаль ужаснул прогнозом на январь
07:33
Поклонская нарвалась на разборки с человеком Путина из-за предложения по Крыму для Маска
07:16
В США начали расследование против сына Байдена Видео
07:14
Мед и корица: мощное лекарство или большой миф Видео
06:50
Новым локдауном Кабмин просто прикрывает себе задницу мнение
06:32
Конституционный кризис в Украине: Венецианская комиссия оценила действия КСУ
06:25
С чем носить длинную юбку зимой, чтобы выглядеть стильно Видео
06:00
Названы самые стойкие симптомы COVID-19 Видео
05:51
Магнитная буря 10 декабря спровоцирует апатию и упадок сил Видео
05:31
Дочь знаменитого теннисиста публично обнажила грудь
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять