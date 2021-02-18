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"Девушка с собачкой из Уханя" сплясала в снегу в откровенном купальнике

18 февраля 2021, 01:43
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Анастасия Зинченко исполнила забавный и пикантный танец для фолловеров в Instagram вместе со своим возлюбленным - топ-чиновником Максимом Соколюком.

Девушка с собачкой
Девушка с собачкой / instagram.com/nastyazinchenko

Танцовщица Анастия Зинченко, которая прославилась в 2020 на всю страну как "Девушка с собачкой из Уханя", вместе со своим возлюбленным ‒ руководителем Государственной миграционной службы Максимом Соколюком сняла пикантное видео. Ролик девушка выложила на свою страницу в соцсеть Instagram.

На кадрах влюбленная пара, держась за руки, стоит на берегу Индийского океана близ на острове Занзибар, а потом подпрыгивает и, с помощью монтажа, оказывается в зимнем Киеве (почти по пояс в снегу) Причем, несмотря на украинские морозы, Зинченко в том же купальнике, а Соколюк в тех же плавках, что и на Занзибаре.

"Наша безумная идея. Телепортация в снежный Киев", — подписала видео девушка.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В феврале прошлого года гражданку Украины Анастасию Зинченко представители посольства Украины в Китае отказались зарегистрировать для эвакуации из Уханя в связи с эпидемией коронавируса - потому что она отказалась наотрез возвращаться без своей собаки-щпица по кличке Мишель. В вопрос ее возвращения на Родину вмешался даже президент Владимир Зеленский.
  • Позднее стало известно, что Зинченко все же вернулась в Украину и, через некоторое время, устроила романтические отношения с главой Госмиграционной службы Украины Максимом Соколюком.
  • В феврале 2021 года стало, что Соколюк и Зинченко оказались в числе украинских туристов на африканском острове Занзибар, которые не могли вернуться после отдыха в Киев.
туристы Instagram Зинченко
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