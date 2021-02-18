"Девушка с собачкой из Уханя" сплясала в снегу в откровенном купальнике

Девушка с собачкой / instagram.com/nastyazinchenko

Танцовщица Анастия Зинченко, которая прославилась в 2020 на всю страну как "Девушка с собачкой из Уханя", вместе со своим возлюбленным ‒ руководителем Государственной миграционной службы Максимом Соколюком сняла пикантное видео. Ролик девушка выложила на свою страницу в соцсеть Instagram.

На кадрах влюбленная пара, держась за руки, стоит на берегу Индийского океана близ на острове Занзибар, а потом подпрыгивает и, с помощью монтажа, оказывается в зимнем Киеве (почти по пояс в снегу) Причем, несмотря на украинские морозы, Зинченко в том же купальнике, а Соколюк в тех же плавках, что и на Занзибаре.

"Наша безумная идея. Телепортация в снежный Киев", — подписала видео девушка.

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