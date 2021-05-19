Дочь российской телезвезды Даны Борисовой в туалете порезала вены

Дана Борисова рассказала, что ее дочь пыталась порезать себе вены бритвой 18 мая. Ведущая опубликовала фото вещей дочери, которые измазаны кровью.
Дочка известной российской ведущей Даны Борисовой Полина пыталась совершить жуткий суицид - маленькая 13-летняя девочка вскрыла вены в школьном туалете, пишет Telegram-канал Lifeshot.
После неудачно попытки самоубийства, ребенка госпитализировали в психиатрическую больницу. Как рассказала Борисова, у Полины часто происходят панические атаки, и она пытается нанести себе увечья.
При этом во время опроса полицейскими школьница отказалась называть причины попытки суицида в присутствии матери. Оставшись наедине она рассказала, что в семье отношения неважные, в гостях у матери бывают мужчины, посиделки поздние.
"В апреле школьница уже пыталась обратить на себя внимание таким же способом", – говорится в сообщении.
В Instagram Дана Борисова рассказала, что ее дочь пыталась порезать себе вены бритвой 18 мая. Ведущая опубликовала фото вещей дочери, которые измазаны кровью.
"Поля в очередной раз порезалась. На этот раз это произошло в школьном туалете после первого урока. На этот раз все вещи были в крови. И мы эти 1,5 месяца постоянно и с психологами, и с психиатрами, и со всеми на связи. Мне всегда говорили, что это не суицидально. Говорили, что это самоповреждающее поведение, это тренд среди молодежи. Смотрят эти аниме бесконечные", - считает Борисова.
Дана Борисова – российская актриса, журналистка и телеведущая. Она участвовала в шоу "Битва экстрасенсов", "Вышка". "Машина", "Кто хочет стать миллионером?".
- Ранее Главред писал, что мужчина, который подозревался в изнасиловании и убийстве семилетней школьницы Марии Борисовой, совершил суицид в следственном изоляторе городе Херсон. Такую информацию озвучила пресс-секретарь Главка Национальной полиции по Херсонской области Татьяна Пшонь.