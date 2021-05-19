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Дочь российской телезвезды Даны Борисовой в туалете порезала вены

19 мая 2021, 19:27

Дана Борисова рассказала, что ее дочь пыталась порезать себе вены бритвой 18 мая.  Ведущая опубликовала фото вещей дочери, которые измазаны кровью.

Дана Борисова
Дочь Даны Борисовой совершила суицид / Instagram

Дочка известной российской ведущей Даны Борисовой Полина пыталась совершить жуткий суицид - маленькая 13-летняя девочка вскрыла вены в школьном туалете, пишет Telegram-канал Lifeshot.

После неудачно попытки самоубийства, ребенка госпитализировали в психиатрическую больницу. Как рассказала Борисова, у Полины часто происходят панические атаки, и она пытается нанести себе увечья.

При этом во время опроса полицейскими школьница отказалась называть причины попытки суицида в присутствии матери. Оставшись наедине она рассказала, что в семье отношения неважные, в гостях у матери бывают мужчины, посиделки поздние.

"В апреле школьница уже пыталась обратить на себя внимание таким же способом", – говорится в сообщении.

В Instagram Дана Борисова рассказала, что ее дочь пыталась порезать себе вены бритвой 18 мая. Ведущая опубликовала фото вещей дочери, которые измазаны кровью.

"Поля в очередной раз порезалась. На этот раз это произошло в школьном туалете после первого урока. На этот раз все вещи были в крови. И мы эти 1,5 месяца постоянно и с психологами, и с психиатрами, и со всеми на связи. Мне всегда говорили, что это не суицидально. Говорили, что это самоповреждающее поведение, это тренд среди молодежи. Смотрят эти аниме бесконечные", - считает Борисова.

Дана Борисова – российская актриса, журналистка и телеведущая. Она участвовала в шоу "Битва экстрасенсов", "Вышка". "Машина", "Кто хочет стать миллионером?".

  • Ранее Главред писал, что мужчина, который подозревался в изнасиловании и убийстве семилетней школьницы Марии Борисовой, совершил суицид в следственном изоляторе городе Херсон. Такую информацию озвучила пресс-секретарь Главка Национальной полиции по Херсонской области Татьяна Пшонь.
новости России Дана Борисова новости шоу бизнеса суицид
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