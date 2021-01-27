Модель Playboy порезала подругу ножом в пьяной драке

Нападение произошло в Москве/ УНИАН

Пьяные модели и блогерши устроили кровавую драку после пьянки в Москве.

Как сообщает Рен ТВ, модель, которая снималась для Playboy напала и порезала свою подругу, находясь в состоянии опьянения. Кровавые события случились 16 января, но стало о них известно только сейчас.

По информации РенТВ Кристина К., которая именует себя в соцсетях "Блондинкой твоей мечты", ночь выпивала в компании знакомой в центре Москвы.

В процессе выпивания и общения между девушками произошла ссора, которая переросла в драку. Модель фото в стиле НЮ схватила нож и начала угрожать приятельнице убийством, в процессе нанеся удар.

По словам потерпевшей, модель с криками "Я тебя зарежу" нанесла ей один удар.

Однако вторая девушка попыталась защищаться, и нож и порезал пальцы. Перепуганная за свою жизнь девушка обратилась в полицию.

Модель была задержана за нападение, в данный момент она находится под подпиской о невыезде.

Издание не называет ее настоящего имени.