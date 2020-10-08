"Вот это ягодки!": Анна Седокова показала жаркое фото с моря

Анна Седокова / Instagram

Молодая жена Анна Седокова, пока ее муж Янис Тимма проверяется на коронавирус, решила порадовать поклонников пикантными фото в крошечных, но очень модных шортиках.

Анна Седокова похвасталась фигурой в своем Instagram.

"Я не убегу в шторм. Я хочу быть той, о чем ты и не знал, что искал.

Я хочу быть причиной, по которой ты смотришь на свой телефон и улыбаешься", - подписала Седокова свое фото.

На фото Анна Седокова позирует в крошечных мини-шортиках, которые больше выставляют напоказ, чем скрывают ее аппетитные формы, и джинсовой рубашке, которую она повернула, развернула, и создала впечатление, когда неясно - есть под ней еще белье, или вообще нет.

Поклонники обратили внимание на очень стройную фигуру и сочные ягодицы Седоковой, и начали сомневаться, не редактировала ли певица снимок в фотошопе.

Анна Седокова / Instagram

"Шикарная картина, как настоящая", "Зачем так фотошопить?"

"Пример для подражания! Фотошоп не фотошоп ! А вы так проживите жизнь чтоб все смотрели и облизывались ! Рожайте ! И за собой смотрите! И чтоб каждый мужик Вас хотел ! Молодец девочка !",

"ОЙ ЖОРТЫ в опу залезли... НУ не удобно же блин...",

"Вот это ЯГОДКИИИИ, ПЭРСИК!!! какая красавица!!! С каждым годом всё шикарнее",

Ранее другая певица и бывшая телеведущая 1+1 Таянна засветила грудь на пикантном фото