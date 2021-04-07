Заключенный Харви Вайнштейн обжалует приговор в высшей инстанции

Харви Вайнштейн / Reuters

Харви Вайнштейн, против которого осенью 2020 выдвинули 6 новых обвинений, решил обжаловать приговор в Верховном суде США.

Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", он подал аппеляцию. По его словам, судья совершил несколько ошибок, что в результате привело к предвзятому отношению к нему.

В частности, ему отказали в презумпции невиновности и само дело якобы рассматривали неквалифицированно.

Защитники Вайнштейна нашли всего семь причин для отмены его приговора. В частности, что председатель суда отказался отклонить кандидатуру присяжного, который написал автобиографическую книгу о "сексуальном хищничестве пожилых мужчин" и лгал о ее содержании во время отбора жюри.

Защитник отметил, что Апелляционная палата исправит эти ошибки и направит материалы дела к другому судье.

При этом никто не отменял рассмотрение других обвинений против Вайнштейна, которые еще будут рассматриваться в суде.