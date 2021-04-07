Заключенный Харви Вайнштейн обжалует приговор в высшей инстанции

Скандальный продюсер Харви Вайнштейн, который отбывает наказание за изнасилование в США, решил сыграть на бюрократических слабостях судебной системы.
Харви Вайнштейн, против которого осенью 2020 выдвинули 6 новых обвинений, решил обжаловать приговор в Верховном суде США.
Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", он подал аппеляцию. По его словам, судья совершил несколько ошибок, что в результате привело к предвзятому отношению к нему.
В частности, ему отказали в презумпции невиновности и само дело якобы рассматривали неквалифицированно.
Защитники Вайнштейна нашли всего семь причин для отмены его приговора. В частности, что председатель суда отказался отклонить кандидатуру присяжного, который написал автобиографическую книгу о "сексуальном хищничестве пожилых мужчин" и лгал о ее содержании во время отбора жюри.
Защитник отметил, что Апелляционная палата исправит эти ошибки и направит материалы дела к другому судье.
При этом никто не отменял рассмотрение других обвинений против Вайнштейна, которые еще будут рассматриваться в суде.
- Как известно, секс-скандал с Харви Вайштейном разгорелся в 2018 году, когда ряд женщин подали в полицию заявления о сексуальном насилии, домогательствах и изнасилованиях со стороны Харви Вайнштейна.
- В американских СМИ вышло несколько статей с публичными признаниям женщин в том, что стали жертвами Вайнштейна.
- После этого ряд голливудских актрис признали, что подверглись сексуальному насилию со стороны Харви Вайнштейна.
- После этого появились движение MeToo, активистки которого начали принимать участии в разоблачении сексуальных домогательств и других деятелей культуры.
- В конце февраля 2020 Вайнштейна официально признали виновным сразу в двух делах.
- После этого в марте 2020 суд признал виновным еще в двух делах.