Украину накроет вторая волна морозов: когда вернутся снегопады

В Украину вернется мороз / Reuters

Погода в Украине еще покажет свой характер. После сильных морозов наступит недолгая оттепель, после которой, по прогнозу синоптиков, холода вернутся.

Как сообщают в Укргидрометцентре, морозы начнут ослабевать уже со среды, 20 января.

Дневные температуры с 21 января установятся на уровне 2-6 градусов тепла, но ночью еще будет "минус": от 5 до 7 градусов.

В пятницу, 22 января, дневного "минуса" не ожидается ни в одном регионе Украины.

Однако холода вернутся в последнюю неделю января. Согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, с 26 января украинцев снова ждет резкое понижение температуры - до 15-18 градусов ниже нуля днем и 22-24 градусов мороза ночью - такая погода продержится до конца месяца.

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Горбань подчеркнул, что 20 января, а также с 22 по 24 января в стране ожидаются снегопады. При этом, 24 января осадки будут наиболее обильными.

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