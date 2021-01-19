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Украину накроет вторая волна морозов: когда вернутся снегопады

19 января 2021, 22:43

С 22 по 24 января в стране ожидаются снегопады.

В Украину вернется мороз / Reuters

Погода в Украине еще покажет свой характер. После сильных морозов наступит недолгая оттепель, после которой, по прогнозу синоптиков, холода вернутся.

Как сообщают в Укргидрометцентре, морозы начнут ослабевать уже со среды, 20 января.

Дневные температуры с 21 января установятся на уровне 2-6 градусов тепла, но ночью еще будет "минус": от 5 до 7 градусов.

В пятницу, 22 января, дневного "минуса" не ожидается ни в одном регионе Украины.

Однако холода вернутся в последнюю неделю января. Согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, с 26 января украинцев снова ждет резкое понижение температуры - до 15-18 градусов ниже нуля днем и 22-24 градусов мороза ночью - такая погода продержится до конца месяца.

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Горбань подчеркнул, что 20 января, а также с 22 по 24 января в стране ожидаются снегопады. При этом, 24 января осадки будут наиболее обильными.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Климатолог Надежда Максименко рассказала, как смена климата повлияла на Украину. По ее словам, в последние годы зимы в Украине стали теплее из-за атлантических воздушных масс.
  • Ранее климатолог Вера Балабух предупредила о катастрофах из-за глобального изменения климата.
  • Эксперты спрогнозировали, каким будет 2021 год. По их словам, на погодные условия повлияет явление Ла-Нинья в тропической части Тихого океана.

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