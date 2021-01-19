Украину накроет вторая волна морозов: когда вернутся снегопады

С 22 по 24 января в стране ожидаются снегопады.
Погода в Украине еще покажет свой характер. После сильных морозов наступит недолгая оттепель, после которой, по прогнозу синоптиков, холода вернутся.
Как сообщают в Укргидрометцентре, морозы начнут ослабевать уже со среды, 20 января.
Дневные температуры с 21 января установятся на уровне 2-6 градусов тепла, но ночью еще будет "минус": от 5 до 7 градусов.
В пятницу, 22 января, дневного "минуса" не ожидается ни в одном регионе Украины.
Однако холода вернутся в последнюю неделю января. Согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, с 26 января украинцев снова ждет резкое понижение температуры - до 15-18 градусов ниже нуля днем и 22-24 градусов мороза ночью - такая погода продержится до конца месяца.
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Горбань подчеркнул, что 20 января, а также с 22 по 24 января в стране ожидаются снегопады. При этом, 24 января осадки будут наиболее обильными.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
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