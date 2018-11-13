"Свалятся деньги. Много денег": астрологи предупредили о вероломных подарках Венеры на этой неделе

Венера сулит людям шальные деньги / РИА Новости

16 ноября Венера из ретроградного положения перейдет в директное. Для всех знаков Зодиака это сулит немало сюрпризов – на первый взгляд приятных, но не все так просто.

Причем день перехода – 16 ноября – может выдаться одним из самых выдающихся дней в году. "Это лучшее время, чтобы хлебнуть жизнь полной ложкой. Не упустите момент", – советуют эксперты.

В то же время уже за пару суток до 16 ноября планета будет демонстрировать свое максимальное могущество, отмечает Telegram-канал "Сухарева башня".

Читайте такжеХоть кол им на голове теши: с кем из знаков Зодиака труднее всего договориться"Например, на вас могут свалиться деньги (много денег). Вы можете их выиграть в лотерею, найти кошелек или заработать на бирже. Правда, эти деньги также легко уйдут. Вы также можете встретить в эти дни человека, в которого влюбитесь с первого взгляда. Причем, вероятно, это будет взаимная страсть. Правда, как и в случае с деньгами, подаренными стационарной Венерой, этот роман не продлится долго", – предупреждают астрологи.

Даже если в эти дни представитель какого-либо знака Зодиака не найдет на свою голову любовных или финансовых приключений – у него все равно остается прекрасный шанс просто наслаждаться жизнью: "Можете в эти дни много флиртовать с противоположным полом и получать от этого невероятное удовольствие, которое никогда не испытывали. Такое же удовольствие в этот период вы можете получить и от еды, и от похода в музей, и от вождения автомобиля".

Стоит отметить, что параллельно с Венерой в эти дни остановится в Скорпионе и Меркурий, который 17 ноября отправится в ретроградное движение на три недели. Это удвоит энергетическую мощь этой недели.

Читайте такжеРодится ребенок, который станет пророком: неожиданный прогноз на ноябрь-2018Ранее астролог дал прогноз на 12-18 ноября. Все покупки лучше сделать до 17 ноября, предупредил Влад Росс.

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп для всех знаков Зодиака на ноябрь. Самыми успешными в ноябре 2018 станут Стрельцы, Близнецы, Девы и Рыбы, рассказал астролог в комментарии "Главреду".

А четырем знакам Зодиака звезды сулят не самый лучший месяц. Их ждут неожиданные ошибки и проколы в мелочах.

При этом первая половина ноября будет не очень благоприятной. По словам астролога, с 6 ноября повышена опасность каких-то противостояний, народных волнений.

Кроме того, известный астролог рассказал об опасностях осени-2018. По его словам, мир стоит на пороге принятия новых правил, которые могут понравиться далеко не всем: это будет время политических переворотов, битв и противостояний. Сильнейший энергетический негативный всплеск и диссонанс порожден противостоянием Черной и Белой Луны.