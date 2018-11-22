Януковичу и не снилось: астролог рассказал, как Порошенко будет фальсифицировать выборы

Янукович и не мечтал о таких фальсификациях / Канал 24

Благодаря админресурсу Петру Порошенко на президентских выборах насчитают на пару миллионов голосов больше, чем за него отдадут на самом деле. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

"На момент выборов Меркурий будет в соединении с Нептуном в знаке Рыб. Рыбы – это ложь, Нептун – фальсификации, подлог. Потому следует быть готовыми к просто бешенной фальсификации, когда будет задействован настолько мощный админресурс, который не снился ни Кучме, ни Януковичу, ни одному из других бывших президентов", - отметил Росс.

Читайте такжеСчастливчики Стрельцы и аутсайдеры Водолеи. Гороскоп на ноябрь-2018 для каждого знака ЗодиакаПо словам эксперта, украинцы будут шокированы результатами, которые им представят.

"Если раньше на выборах в нашей стране были просто фальсификации, то 31 марта 2019 года будет громаднейшая фальсификация, которой не поверит народ. Потому что Петр Порошенко наберет гораздо больше голосов, чем сейчас все ожидают. Все будут просто в шоке от тех результатов, которые нам представят", - рассказал астролог.

Потому не стоит исключать того, что Порошенко выйдет во второй тур, вероятность такого сценария весьма высока, считает Росс.

"Но, скорее всего, с кем бы действующий президент ни состязался дальше, второй тур он проиграет", - добавил он.

Росс также исключил вероятность нового майдана из-за результатов выборов-2019. "Подобные разговоры – это просто технологии, идеи, которые вбрасываются в общественное сознание. Но вряд ли так будет", - резюмировал астролог.

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