Стало известно, какие знаки Зодиака совместимы друг с другом в любви и браке

Знаки Зодиака / http://golbis.com

Как утверждают астрологи, успех/неуспех в любовных отношениях/браке предусмотрен на небе - то бишь благодаря созвездиям Зодиакального круга.

Среди знаков Зодиака хватает таких, которым относительно легко образовать счастливую пару. К примеру, притягательный и общительный мужчина, рожденный под знаком Близнецов, без проблем может очаровать женщину-Тельца. Она оценит его чувство юмора и необыкновенный ум, он же - знатно погреется ее теплом и любовью. Если Близнецы и Телец вступят в брак, то у них довольно высокие шансы на счастливый семейный союз.

Читайте такжеСамые правильные знаки ЗодиакаДругие хорошо совместимые знаки Зодиака - Лев и Стрелец. Может, именно поэтому Львы регулярно выбирают себе в спутницы общительных и смелых девушек-Стрельцов. Их отношения будут основаны на определенной игре - "охотника и добычи". Но лидером в любовных отношениях все же будет мужчина. Дама-Стрелец позволит Льву доминировать, но при этом не даст лишить себя самостоятельности.

Напомним, ранее стало известно о том, какие знаки Зодиака живут дольше всех, а также о том, какие имеют "дурной глаз".