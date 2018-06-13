Названы знаки Зодиака, которые живут дольше всех

Астрологи нашли связь между продолжительностью жизни и знаком Зодиака. Так, выснилось, что среди женщин на звание долгожителей могут претендовать те, кто родился под знаком Тельцы. Близнецы, Девы и Козероги также нередко дотягивают до 90 лет и более, в то время, как представительницы прекрасного пола других знаков Зодиака в среднем живут 70-80 лет. Меньше всех живут женщины Скорпионы — большинство их них умирает в возрасте до 63 лет.

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Что касается мужчин, то дольше всех живут также представители знака Тельцы. Средняя продолжительность жизни у этого знака составляет 81,5 года. Также к долгожителям можно отнести мужчин, рожденных под знаком Овны, Близнецы, Козероги, Львы и Весы. Представители этих знаков живут от 73 до 79 лет. Чуть меньше повезло Водолеям и Рыбам, которые в среднем дотягивают только до 71 года. Меньше 70 лет живут мужчины Стрельцы и Скорпионы.

Эксперты отметили, что свою жизнь можно продлить, если следить за своим здоровьем.

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Ранее стали известны самые непредсказуемые знаки Зодиака. Например, Раки не умеют налаживать отношения со временем.

Кроме того, астрологи назвали самые мстительные знаки Зодиака. В частности, люди, рожденные под знаком Скорпион, жестоки и просто невыносимы в своей злости.

Также названы самые жадные знаки Зодиака. К примеру, люди, рожденные под знаком Весы, ценят и поддерживают все доходные проекты, знакомства.

Определены и самые милые знаки Зодиака. Так, люди, рожденные под знаком Овен, могут зарядить положительной энергией всех, кто окажется рядом с ними.

Также названы самые умные знаки Зодиака. В топ-3 самых интеллектуальных знаков попали Близнецы, Девы и Водолеи.

Кроме того, астрологи назвали самые страстные знаки Зодиака. К примеру, Стрельцы имеют много сексуальной энергии, единственная их проблема — выбор.

Также названы самые злые знаки Зодиака. В частности, люди, рожденные под знаком Рак, очень редко прощают.