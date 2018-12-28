Очень конфликтные: какие знаки Зодиака выносят мозг по пустякам

Овен, Лев и Стрелец — очень конфликтные знаки Зодиака / rabstol.net

Из 12 знаков Зодиака три огненных — Овен, Лев и Стрелец — считаются самыми конфликтными.

Представители этих знаков часто сгущают краски, делают трагедию из ничего и буквально выносят мозг по пустякам.

Овны часто недовольны чем-то и запросто высказывают свое недовольство окружающим — как близким людям, так и совсем незнакомым, иногда особо не подбирая выражения, и из-за этого возникают конфликты.

Люди, рожденные под этим знаком, "взрывоопасны" — вспыльчивы и нередко не умеют контролировать своей гнев. Над Овнами лучше не шутить и не провоцировать их, поскольку они часто сначала что-то делают, а потом обдумывают поступки.

Стрельцы — мастера скандалов на ровном месте, они способны сами спровоцировать конфликт, даже если для него нет никаких оснований. Представители этого знака любят внимание и готовы привлекать его любыми способами.

Читайте такжеЛюдская подлость без границ: кто из знаков Зодиака самый подлыйСтрельцы часто разжигают споры с теми, кто с ними не согласен, и не боятся выяснять отношения на людях.

Львы идут на конфликт, готовы неистово выяснять отношения, если речь идет об объекте их страсти.

Они всегда начеку — в любой момент могут защитить свою "собственность", а также атаковать любого противников. Львам дает энергию огненная стихия, поэтому у них есть достаточно сил, чтобы поставить на место врага.

Ранее сообщалось, что Близнецы, Весы и Дева — самые правильные знаки Зодиака, они спокойные и обладают завидной адекватностью. Также стало известно, что Близнецы, Лев и Стрелец — самые неуравновешенные знаки Зодиака.