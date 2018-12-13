Стали известны самые неуравновешенные знаки Зодиака

13 декабря 2018, 06:20

Представители одного из огненных знаков Зодиака могут серьезно унизить человека.

Три знака Зодиака являются самыми неуравновешенными
Три знака Зодиака — самые неуравновешенные / rabstol.net

Из 12 знаков Зодиака три — один воздушный и два огненных — Близнецы, Лев и Стрелец соответственно, являются самыми неуравновешенными.

Представители этих знаков часто не способны разумно реагировать на обстоятельства, пишет Обозреватель.

Близнецы двуличные, имеют острый язык и совсем не умеют справляться со своими эмоциями.

Люди, рожденные под этим знаком, одни из самых несдержанных. Иногда они бывают довольно стрессоустойчивыми, но, чаше всего, могут устроить настоящую бурю из-за пустяка. Близнецы могут своим острым языком серьезно унизить человека.

Львы нередко прибегают к буйному выяснению отношений, когда дело касается объекта их страсти. Они готовы защищают свою "собственность" и одновременно атаковать противников.

Львы получают достаточно энергии от огненной стихии, чтобы поставить на место любого противника. В то же время они сами от гнева совсем не страдают — пульс не учащается и психика здорова.

Читайте также"Могут навредить лишь словом или взглядом": названы знаки Зодиака с дурным глазомСтрельцы являются настоящими мастерами скандалов на ровном месте, всегда нападают первым, даже если оснований для агрессии нет никаких.

Представители этого знака не боятся выяснять отношения на людях, поскольку слишком самоуверенны и их не смущает тот факт, что они нередко попадают впросак.Ранее астролог Влад Росс дал Главреду подробный прогноз на декабрь-2018 года для всех знаков Зодиака. По его словам, в первый месяц зимы фартить будет Водолеям, Львам, Тельцам и Скорпионам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
гороскоп Зодиак
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
07:00
Новогодние салаты: лучшие салаты на праздник
06:45
Прогноз удара Путина по Украине: как это будет мнение
06:40
Астролог рассказал, когда окончательно умрет СНГ и "полетят головы" Путина и Лукашенко
06:20
Стали известны самые неуравновешенные знаки Зодиака Видео
06:10
Смерть обходит стороной: астрологи рассказали, кому на роду написано долголетие Видео
05:50
Эксперт сказал, когда похороны "русского мира" Видео
05:33
Колонна военной техники РФ на Крымском мосту попала на видео
05:01
Пора признать реальность: эксперт объяснил, как Украине вернуть захваченных РФ моряков
04:35
"Меладзе как относится к таким фото?": Вера Брежнева удивила сеть пикантным снимком Видео
04:16
Украина опередила Россию в рейтинге Pornhub
03:49
Повышение пенсий для украинцев: стала известна дата
03:27
Динамо - Яблонец, Спортинг - Ворскла: где смотреть матчи Лиги Европы, прогнозы букмекеров
03:07
Топ-3 сексуальных техник для разжигания страсти в интимной жизни
02:32
"Спасибо, Путин": патрульный-коррупционер из Харькова получил российский паспорт
02:15
"Какая грудь!": Анна Семенович покрасовалась в пикантном наряде в стиле пин-ап
01:59
В Австрии российских биатлонистов обвинили в применении допинга на ЧМ-2017
01:38
Турчинов пояснил, что связывает ЛГБТ с "русским миром"
01:15
Романы Донцовой, Шевцовой, Литвиновых: в Украину запретили ввозить книги российских писателей
00:51
"Чтобы все было красиво": экс-ведущая "Орла и решки" рассказала, как целовалась с Зеленским Видео
00:26
Верховная Рада официально узаконила виски
00:04
"Я стану на сторону монахов": Усик озвучил свою реакцию на случай захвата Лавры
00:01
Шахтер - Лион 1:1. "Горняки" вылетают из Лиги чемпионов Видео
12 декабря, среда
23:22
"Вы**здили в полночь на улицу": российский пропагандист пожаловался на плохое медобслуживание в Германии
22:53
Архиепископ Евстратий предрек УПЦ МП участь Партии регионов
22:29
"Единую биомассу не разлучить": Охлобыстин рассказал о дружбе с Украиной
22:13
Потрясли прелестями. В Сеть "залили" подборку фото участниц "Мисс Вселенная" в откровенных купальниках Фото
22:00
В Европарламенте одобрили санкции против РФ из-за моряков
21:54
В Польше "желтые жилеты" требуют установить пошлины на товары из Украины Фото Видео
21:40
Депутаты Европарламента призвали прекратить строительство "Северного потока-2"
21:22
"Мы с дядей ищем тихое место": в Киеве 8-летний мальчик едва не попал в руки педофила Видео
21:11
Из упраздненного в Европе "русского экзархата" попросились "под крыло" РПЦ
20:41
Google назвал реакцию Илона Маска на запуск ракеты мемом года
20:37
Груди людям. Супермодель без стеснения "засветила" бюст: опубликованы фото Фото
20:03
Группа Kazka попала в скандал в Канаде
19:50
$2 тысячи за "откос" от армии: в ГБР похвастались первым задержанием
19:31
В Мариуполе случайно задержан боевик ДНР, выдававший себя за ветерана АТО
19:18
Устроила дебош: пропавшая в Москве пророссийская журналистка нашлась и ждет депортации в Украину
19:17
КГГА выделила рекордную сумму на софинансирование ремонта домов
19:00
В Днепре голый мужчина на иномарке устроил ДТП и стрелял себе в голову
18:35
"Троллит "Русское радио": Стало известно о состоянии украинского моряка в СИЗО РФ
18:18
Нардеп объяснил, почему Насиров снова стал главой ГФС
18:06
Экс-генерал СБУ спрогнозировал, как поступит Путин со своей пленной дочерью Видео
18:03
Крымчанам предложили "аналоговую" красную икру по 70 гривен за килограмм
17:55
Депутаты обжаловали постановление Рады в поддержку автокефалии через Конституционный суд
17:26
Порошенко попросили не вести себя с украинцами, как с дебилами
17:07
Порошенко лично поучаствует в объединительном Соборе - СМИ
16:59
Rag'n'bone Man и The Prodigy: оглашены хедлайнеры фестиваля UPark
16:50
"Ликвидирую как бен Ладена". Генерал СБУ пообещал убить Путина Видео
16:28
Роскомнадзор пригрозил заблокировать Google в России
16:17
В Украине повышение пенсионного возраста неизбежно - Всемирный банк
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять