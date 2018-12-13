Стали известны самые неуравновешенные знаки Зодиака

Три знака Зодиака — самые неуравновешенные / rabstol.net

Из 12 знаков Зодиака три — один воздушный и два огненных — Близнецы, Лев и Стрелец соответственно, являются самыми неуравновешенными.

Представители этих знаков часто не способны разумно реагировать на обстоятельства, пишет Обозреватель.

Близнецы двуличные, имеют острый язык и совсем не умеют справляться со своими эмоциями.

Люди, рожденные под этим знаком, одни из самых несдержанных. Иногда они бывают довольно стрессоустойчивыми, но, чаше всего, могут устроить настоящую бурю из-за пустяка. Близнецы могут своим острым языком серьезно унизить человека.

Львы нередко прибегают к буйному выяснению отношений, когда дело касается объекта их страсти. Они готовы защищают свою "собственность" и одновременно атаковать противников.

Львы получают достаточно энергии от огненной стихии, чтобы поставить на место любого противника. В то же время они сами от гнева совсем не страдают — пульс не учащается и психика здорова.

Читайте также"Могут навредить лишь словом или взглядом": названы знаки Зодиака с дурным глазомСтрельцы являются настоящими мастерами скандалов на ровном месте, всегда нападают первым, даже если оснований для агрессии нет никаких.

Представители этого знака не боятся выяснять отношения на людях, поскольку слишком самоуверенны и их не смущает тот факт, что они нередко попадают впросак. Ранее астролог Влад Росс дал Главреду подробный прогноз на декабрь-2018 года для всех знаков Зодиака. По его словам, в первый месяц зимы фартить будет Водолеям, Львам, Тельцам и Скорпионам.