Стало известно, как правильно себя вести в солнечное затмение 6 января

В солнечное затмение 6 января стоит избавится всего, что вам мешает, посоветовала викканская жрица / Reuters

В воскресенье, 6 января, ожидается солнечное затмение (откроет январский коридор затмений), во время него нужно соблюдать ряд правил поведения.

В день затмения нужно есть только легкую пищу и пить много воды, говорится в блоге викканской жрицы Елены Кузьмич на ТСН.

По ее словам, во время солнечного затмения стоит принять душ или ванну, чтобы смыть негатив предыдущего темного периода, который длился от Хэллоуина до зимнего солнцестояния (22 декабря).

"Мыслите позитивно и настройте себя на позитив. Ваши желания должны быть настоящими и страстными, ведь таким образом можно запрограммировать следующий период на успех... Если практикуете медитацию — самое время ее осуществить", — посоветовала автор.

Эксперт подчеркнула, что важно встретить день солнечного затмения в приподнятом настроении. "Также очень важно определить и записать свои цели на ближайший период, чтобы заложить собственную программу самореализации на ближайшие полгода, ведь следующий коридор затмений между солнечным и лунным состоится уже только в июле 2019 года…", — добавила Кузьмич.

Читайте такжеВолшебный коридор возможностей: что нужно успеть до затмения в январе 2019"Избавится всего, что вам мешает, особенно, если вы не сделали этого до Нового года. Не носите какую-то одежду год — смело отдавайте ее на благотворительность, не пишет в блокнотах — отдайте на переработку. Также попробуйте избавиться от вредных привычек и неприятных людей, которые вас окружают", — написала викканская жрица.

Напомним, в конце января жители Земли наблюдали лунное затмение, "голубую Луну" и Суперлуние, они совпали впервые за 150 лет. Яркие снимки астрономических явлений из ряда городов мира показало агентство Reuters.