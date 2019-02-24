"Улыбнется удача": названы знаки Зодиака-везунчики марта 2019-го

Март 2019-го будет удачным для Дев, Весов и Козерогов, спрогнозировала астролог

Астролог Марина Скади спрогнозировала, что в марте 2019 года везунчиками станут три знака Зодиака — Девы, Весы и Козероги.

Девам может неожиданно улыбнуться удача, пишут Факты.

В марте усилия представителей этого знака, приложенные для достижения успеха, могут быть вознаграждены — им светит триумф и встреча с нужными людьми.

После достижения успеха Девам нужно постараться не "вынянчить" чрезмерную уверенность в себе.

Весам звезды сулят везение почти во всем. Рожденные под этим знаком люди будут попадать в ситуации, которые потом позволят гордиться собой. В марте ожидаются успешные мероприятия, в частности, банкеты.

Также этот месяц будет благоприятным для разных контактов, отношений, заключений союзов.

Читайте такжеЛожная личина: стали известны двойные личности среди знаков ЗодиакаДля Козерогов март ожидается удачным во всех сферах. Козероги смогут получить серьезную пользу от хорошего периода, если проявят свой сильный характер и творческую жилку.

Люди, рожденные под этим знаком, смогут показать, на что они способны. В марте окружающие будут доброжелательными к Козерогам, и их просьбы не останутся неуслышанными. Ранее астролог Влад Росс говорил Главреду, что в 2019 году главными лузерами станут представители двух знаков Зодиака — Дева и Рак. Эксперт прогнозировал, что у людей, рожденных под знаком Дева, особенно проблематично все будет складываться в работе.