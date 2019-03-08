В конце марта Земле грозят четыре "метеоудара" — ученые

В марте ожидаются две магнитные бури, предупредили российские ученые.
В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Петра Лебедева Российской академии наук спрогнозировали, что в конце марта четыре дня подряд магнитосфера Земли будет неспокойной.
Магнитосфера нашей планеты будет возбужденной 26 и 29 марта, говорится на сайте Лаборатории.
По данным российских ученых, в конце марта два дня подряд — 27 и 28 числа — ожидаются слабые магнитные бури.
Напомним, магнитные бури часто провоцируют сонливость или бессонницу, внезапное ухудшение самочувствия, раздражительность и рассеянность.
Ранее кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдает центральная нервная система и сердечно-сосудистая система человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризов, увеличивается количество смертей.