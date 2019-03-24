"Укрощение строптивых": названы самые своенравные знаки Зодиака

24 марта 2019, 00:33

Львам очень сложно доказать, что они неправы.

Львы, Раки и Тельцы являются самыми своенравными из знаков Зодиака
Львы, Раки и Тельцы — самые своенравные из знаков Зодиака / rabstol.net

Представители трех из знаков Зодиака Лев, Рак и Телец, являются самыми своенравными и строптивыми.

Львы терпеть не могут критику и из-за гордости зачастую не могут сделать из нее выводы. 

Представителей этого знака можно укротить если их не предавать и не игнорировать их просьбы, они станут более покладистыми, пишет Обозреватель. 

Львам кажется, что они правы в любой ситуации и обратное доказывать почти бесполезно. Если они и поймут, что неправы, то гордость не позволит им признать промах сразу.

Раков считают самыми эмоциональными из знаков, их легко обидеть, и они могут сделать пакость на эмоциях. Для того, чтобы оградить себя от пакостей Раков, стоит относиться к ним с максимальным уважением, проявлять заботу и не давать им шанс принимать сложные решения. 

Читайте такжеЛожная личина: стали известны двойные личности среди знаков ЗодиакаТельцы зачастую эгоисты, считают, что должны получать все внимание и могут прийти в ярость, если оказываются обделенными. Тельцы упрямы, ревнивы и их очень легко разгневать.

Тельцы склонны скрывать обиды и настоящие мотивы своих действий. Скрытые обиды могут выплеснуться во время мелкого скандала из-за пустяка. 

Ранее астролог Влад Росс говорил Главреду, что в марте 2019 года везунчиками будут Рыбы, Девы, Стрельцы и Близнецы. Эксперт утверждал, что Рыбам в первый месяц весны будет фантастически везти.

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