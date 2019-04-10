Ученые нашли невероятный способ лечения депрессии

Депрессия / http://mygazeta.com

Ученые из Нидерландов и Испании организовали эксперимент, участниками которого были 50 добровольцев. Им показывали снимки с мест ДТП, а затем после их согласия им вводили общий наркоз.

Как сообщают Экономические новости, после нескольких дней им нужно было вспомнить о фотографиях, которые им показывали перед этим.

Большинство добровольцев помнили лишь некоторые отдельные детали, а через пару дней вообще не могли ничего рассказать. Следственно негативные эмоции у них тоже "стерлись с памяти".

Это дало возможность экспертам заявить, что общий наркоз можно использовать для лечения депрессии.

Ранее ученые обнаружили универсальное лекарство от депрессии, ожирения и хронической боли.