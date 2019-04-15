Диетолог назвала дневную норму клетчатки

Дневная норма клетчатки — 20-30 г, сообщила диетолог / 1zoom.ru

Диетолог Светлана Фус сообщила, что каждый день в рационе человека должно быть до 30 граммов клетчатки.

Клетчатка предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, написала эксперт в Instagram.

Эксперт отметила, что клетчатка также облегчает пищеварение и дает ощущение сытости.

"…Дневная норма в нашем рационе 20-30 г клетчатки...", — отметила Фус.Читайте такжеМолодость, несмотря на возраст: эксперт-диетолог назвала самые полезные для организма продукты

Ранее Светлана Фус сообщила, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.

Справка. Клетчатка — это вид сложных углеводов. Источником клетчатки, в частности, являются стебля и зерна растений, отруби, льняное масло, сушеные грибы, цельнозерновые крупы, сухофрукты, фрукты и ягоды.